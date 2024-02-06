網友近日在X上瘋傳一段影片，一個穿著粉色羽絨衣的大媽碰瓷，車主下車爭論根本沒撞到，大媽下秒突然開始用頭撞車主腹部，最後還直接躺在路上耍賴，而車主見狀竟脫掉外套趴在大媽身上，圍觀的友人看了也跟著躺下，3人在路邊玩起「人肉疊疊樂」，奇葩畫面吸引19.6萬人觀賞。

近日X平台上有則影片被網友瘋傳，一位騎機車的大媽當街碰瓷一輛白色轎車，然後直接把機車甩在地上，不斷用手指著車主，疑似指控對方撞到她，讓車主氣炸直呼「這不是我碰的妳啊！」

大媽看車主沒有掉入圈套，竟然使出「鐵頭功」，低頭直接往車主的腹部撞過去，讓車主嚇到高舉雙手，表示自己完全沒有碰這位大媽，而與大媽同行的男性友人則站在一旁頻頻來回走動，不知道該怎麼辦才好。

最後車主忍無可忍，拍了大媽的手臂，怎料對方竟順勢被「擊倒」，躺在馬路上一動也不動，車主看到後脫掉外套，直接正面壓在大媽身上，大媽友人見狀也躺在白色轎車車主上面，3人在路邊形成「3P疊疊樂」的奇觀。

隨後一位穿著花布外套的阿婆載著孫女經過，忍不住煞車停下來，看了一眼路邊倒地的3個人到底在幹嘛，不到1分鐘的影片，吸引19.6萬人觀賞，引起網友討論，「碰瓷的最高境界，加害者與受害者相親相愛」、「脫衣服躺下是哪招，用魔法打敗魔法？」、「堪稱是國家級的非物質遺產」、「情況從噁心變得難以理解」。

影片也傳到微博上，引起大陸網友熱烈討論，不少人笑歪直呼，隨然整個事件有點令人難以理解，但總比直接大打出手好。不過影片拍攝的視角很詭異，因此也有網友質疑會不會是有劇本拍出來的。