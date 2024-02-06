陳沂遭陌生男當街「鐵拳」！ 嫌辯：以為她是「網婆」

網紅陳沂昨（5）日傍晚遭人揮拳痛毆，警方趕抵現場逮捕犯嫌黃男，竟驚覺受害人為陳沂。對此，黃男辯稱自己酒後失控，誤認陳沂是讓自己受傷過的網路女友，當下才出手施暴。不過警方調閱監視畫面，發現黃男似乎早已侯在陳沂身旁，再趁紅燈之際動拳腳踹；案發後，黃男稱酒醉認錯人，但警方不排除預謀犯案，目前正深入調查。

警方調閱監視畫面，案發當時，陳沂正要等紅綠燈過馬路，身穿黑衣的黃男慢慢趨前靠近一旁，趁陳沂不注意時，直接揮手正面動拳，陳沂當場嚇得不斷閃躲，但仍遭對方猛踹，直到有兩位熱心男子見狀挺身而出，黃男才快速逃離現場。

據了解，陳沂昨天傍晚行經台北長安東路時，突遭黃男攔路，不分青紅皂白徒手，又或持手機猛毆，陳沂為此臉、耳受傷。事後，警方獲報逮捕黃男，黃男坦承犯行，並稱不認識陳沂，僅僅因喝酒，隨後又碰巧於路上看到陳沂，想起先前網路上認識的女友，一時失控動手。

陳沂耳朵、面部為此受擦挫傷，警方將黃男逮捕歸案，訊後全案依傷害罪移送法辦，檢方訊後以5萬元交保。警方稍早前已調閱相關監視畫面及黃男通聯記錄，將持續追查黃男為單純認錯人，又或預謀教唆犯案。

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