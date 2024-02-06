國內某家百年餅店的接班人，去年遭鏡週刊報導外遇、約砲且外遇對象為未成年少女，遭法院判刑，他提起民事訴訟，台北地方法院判決週刊及記者、編輯連帶賠償15萬元，且須移除報導，該次出版的雜誌不得繼續印刷、販售或轉讓。可上訴。

這名男子提起民事求償訴訟主張，他與前妻在2022年離婚，但精鏡傳媒公司的記者及編輯，將他曾涉犯兒童及少年性剝削防制條例經法院判決確定、查獲刑案之過程、他婚前及婚後感情狀況、面部照片等資料，在鏡週刊刊出。

他說他非公眾人物，他對婚姻忠貞與否、伊感情生活、性生活、犯罪前科皆屬個人私領域事項，與公共利益無關，記者及編緝未經他同意，蒐集、處理前妻提供之他個人資料，利用前亦未告知他，侵害他名譽權、肖像權及隱私權，連帶賠償100萬元且移除相關報導。

台北地院審理後認為，週刊報導內容，搭配刊登他的結婚照、正面照片，指摘他與妻子結婚前即與多名女子搞曖昧，結婚後仍不斷偷吃、慣性外遇等，構成對他名譽權、肖像權及資訊隱私權之侵害。

另，週刊報導他外遇對象為未成年少女，遭法院判刑，但通篇未見有何關於法治宣導、促使兒童及少年注重有關性隱私權之保護等新聞公益目的之內容，可謂充其量僅屬「八卦」性質，不符合比例原則，判決精鏡傳媒公司及記者、編輯連帶賠償他15萬元，移除相關報導，且不得繼續印刷、販售或轉讓鏡週刊該次出版的雜誌。

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