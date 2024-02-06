台語金曲歌后江蕙，2023年看見瘖啞2寶爸到咖哩店以手寫字索要2份待用餐券的故事後，不僅私下捐款給瘖啞2寶爸，還請朋友前去餐廳捐款，如今事隔多月，店家再度收到江蕙的捐款，並親筆簽名寫下感謝，引發網友熱議。

新北市某間咖哩店在去年8月遇到一名瘖啞父親上門，當時他地上字條上面寫著想幫2個女兒領取待用餐，這時老闆注意到明明有3人卻只領2份餐，想到自己也曾有過辛苦的時期，於是默默給了3份餐，還外加水果及油飯，故事曝光後也感動到江蕙，於是私下委託朋友捐款給店家與瘖啞2寶爸。

如今事隔多月，咖哩店家5日在臉書曬出一包超厚紅包的照片，寫下：「感謝二姐江蕙第二次捐款待用餐費用，感恩的心感謝有妳」可見江蕙除親筆簽名外還寫道：「謝謝您們！」此舉讓店家相當感動。

貼文曝光後，網友們紛紛留言直呼「天氣很冷，但二姐很暖」、「支持善良的二姐還有中田咖哩，積善之家必有餘慶」、「這紅包袋可以裱框了」。