足球巨星梅西（Lionel Messi）在香港友誼賽爆發缺陣風波，母隊邁阿密國際、主辦方TatlerXFest都被香港球迷罵慘了，梅西本人也受到一些責難。美媒《今日美國》批評，邁阿密國際這次的海外巡迴是場大災難，簡直是「公關的夢魘」。總教練馬提諾（Tata Martino）可能會迫於壓力而讓梅西在7日晚間的日本賽上場幾分鐘。

邁阿密國際主打的兩位球星，梅西36歲，蘇亞雷斯（Luis Suarez）37歲，兩人都不是可以頻繁出賽的年齡。他們一路跟著球隊從薩爾瓦多、達拉斯（美國）、沙烏地阿拉伯（踢兩場）、香港、日本，結果兩人都傷了，梅西大腿肌肉發炎，蘇亞雷斯膝蓋發炎，在香港之戰雙雙缺陣。

1/20 薩爾瓦多：梅西、蘇亞雷斯先發45分鐘，0比0平局。

1/23 達拉斯：梅西、蘇亞雷斯先發上場64分鐘，0比1敗戰。

1/30 沙烏地希拉爾：梅西先發88分鐘、蘇亞雷斯先發76分鐘，3比4敗戰。

2/2 沙烏地艾納斯：蘇亞雷斯先發70分鐘、梅西第83分鐘才替補上陣，0比6慘敗。

2/4 香港：梅西、蘇亞雷斯缺陣，4比1獲勝。

2/7 日本：

總結這幾場比賽，邁阿密國際被對手踢了12比7，特別是對C.羅納多（Cristiano Ronaldo）缺陣的艾納斯，居然慘遭6比0屠殺，到底是在宣傳球隊還是當沙包？梅西在希拉爾賽後感到不適，只在艾納斯之戰的尾段上場。總教練馬提諾在香港賽後表示，他也希望讓梅西與蘇亞雷斯上場跑一跑，但他「不敢冒這個險」，結果引發龐大的公關災難。