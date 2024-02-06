陸股持續走低，昨（5日）甚至一度出現千檔跌停的慘況，引發市場高度關注，大陸證券監督管理委員會更表示，發現多起操縱市場惡意放空的案件，不法獲利規模高達2.7億人民幣（約新台幣11.90億），相當離譜。

即使中國人民銀行昨正式降準2碼，甚至向市場釋出1兆人民幣救市，滬深京三市仍無法擺脫低迷狀態，甚至有上市公司喊話投資人，「離開股市、放下執念」生活除了股市之外還有很多重要的事情。

證監會指出，某一集團違法控制上百個證券帳戶操縱股票，連續拉抬股價後竟大舉清倉，導致盤中出現暴跌甚至連續跌停，獲利達1.3億人民幣；另有人透過一連串打壓股價、低價買進及連續拉抬等方式操縱股價，甚至一天之內出現漲停價與跌停價，非法獲利1.4億人民幣（約新台幣6.17億），初步估算，資金總規模超過11億。

證監會警告，零容忍惡意做空的行徑，此舉已經站到全體股民的對立面，擾亂股市穩定運作的節奏，甚至喊話要讓違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿。」