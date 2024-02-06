基隆市政府及本案律師簡榮宗表示，NET陸續向地院及行政法院提出訴訟及假處分聲請。之前向基隆地院聲請民事假處分，112年11月30日開庭時，法官曾當庭說，這是NET提出的第三次聲請，前兩次都駁回了，要NET補充聲請的必要性何在；後來NET自己在113年1月8日，把這個聲請撤回了。

簡律師指出，NET也向行政法院提出假處分的聲請，113年1月29日開過一次庭，2月5日行政法院即表示，將會裁定移送給民事庭審理，等於未被受理。簡律師補充說，在開庭時，我們主張此案不是公法上的爭議，如果是所有權認定，應該不是由行政法院審理；而顯然行政法院也認同我們的主張，將把此案裁定移送給民事庭來處理。

市政府及簡律師認為，NET已提出三次民事假處分聲請及一次行政假處分聲請，都沒有獲得裁准，顯然法院認為沒有必要性與急迫性；市政府尊重NET透過法律途徑釐清爭議的權利，但也希望尊重法院審理結果。