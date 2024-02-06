●因美國經濟成長韌性不減，聯準會主席鮑爾也表明3月降息機率有限。不過，經濟調研單位Yardeni Research還是臆測，2024年可望一共降息5次，但聯準會官員或許會有不少的反對聲浪。

高盛表示，上周美股基本面通過了高強度的壓力測試，美國科技業者的獲利能力、總體經濟的成長，以及最新通脹報告等數據幾乎完美。不過，未來幾個月，美股這種上漲動力是否還能持續下去。

●知名基金管理公司GMO示警，美股漲得太快，可能隨時會反轉，人工智慧AI是個一定會破掉的泡沫，美國經濟將出現小幅衰退局面。因此，投資人最好暫時避開美國股票。

●股神巴菲特持有股份超過25%的西方石油公司（Occidental Petroleum）認為，到2025年底，全球原油市場將面臨供應短缺的問題，是因為儲存量不夠即時。在20世紀期間內，石油公司發現的原油儲存量，大約是全球需求的5倍，但近幾10年以來，比例已大幅縮水，目前僅有約25%。