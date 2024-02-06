台糖豬肉羅生門！中市府驗出瘦肉精挨批「太快公布」 盧秀燕不忍發聲了 @ChinaTimes

台中市政府2日公布台糖安心豚冷凍梅花豬驗出西布特羅0.002ppm，中央則表示同批豬肉並未驗出，食藥署也表示，市府未複驗公布違規「若翻盤很麻煩」；衛福部次長王必勝則在臉書指出曾呼籲台中市政府要審慎處理、別急著公布。台中市長盧秀燕今天在市政會議上首度發聲，強調食安「寧嚴勿鬆、寧快勿慢」，對於外界責問「為何公布那麼快」她瞠目結舌，難道要犧牲民眾健康，吃完後等廠商慢慢申覆再公布嗎？

盧秀燕表示，她先前都未發言是因食安檢驗是專業、科學問題，有一分證據說一分話，證據到哪就公布到哪。長期以來中央、地方政府有關食安檢驗和公布都充分授權食安相關人員進行，但這次台中市食安處公布了有關台糖梅花肉片檢驗出瘦肉精以後，食安人員卻被苛責、被打壓，甚至有人要告他們，我非常不以為然。

食藥署副署長王德原昨天表示，食藥署稽查邊境進口食品若第一次驗到違規，會通知業者是否申請複驗，若複驗結果也是違規才會公布，中市府急著公布，日後若推翻會很麻煩。盧秀燕強調，政府成立食安單位，尤其直轄市都是一級處表示對食安的重視，目的是要保護人民而非廠商。

盧秀燕說，外界責問為何不讓廠商有申覆機會後後再公布？對這樣的指責，以廠商利益為主、不考慮人民權益，我感到瞠目結舌。有問題的檢驗不第一時間警示人民，避免人民吃下肚，難道要犧牲民眾健康，繼續吃吃完，等廠商慢慢申覆再公布嗎？到底是人民重要還是廠商利益重要？

盧秀燕強調，政府一定要站在人民這邊，支持公務員執行食安公權力，中央要站在公正監督的高度不要介入，對於人民食安「寧嚴勿鬆、寧快勿慢」，要展現中央政府跟地方政府重視食安最強力的態度跟立場，增強人民信心。

盧秀燕也肯定食安處人員，做得很好、辛苦了，非常感謝他們，這段期間很多民眾表示對這次檢驗展現成果加油打氣，也一併致謝。