即日起至4/7，澳娛綜合度假股份有限公司（簡稱澳娛綜合）於澳門上葡京綜合度假村（簡稱上葡京）誠意呈獻「Donald Duck 90 奇妙藝術館」展覽，免費開放公眾入場。歡迎旅客與全球知名、人氣滿分的 Donald Duck（唐老鴨）一同慶祝90歲壽辰，沉醉於迪士尼的歡樂夢幻世界。

賓客可於「綠茵勝境」花園與身穿經典水手服、化身船長的 Donald Duck 和 Daisy Duck 一同揚帆出海，展開歐式庭園奇遇。 圖：澳娛綜合／提供

探索經典主題展區

在 Donald Duck（唐老鴨）和其他家族角色的帶領下，走進位於上葡京一樓、以角色的經典黃、藍、白作配色、點綴了耀眼燈泡的奇妙藝術館展區，一邊穿梭於玩味十足的古典建築風格場景，一邊與多個神態各異、俏皮可愛 的 Donald Duck 合照和發掘經典語錄，重溫經典迪士尼作品帶來的歡樂時光。

賓客亦可追蹤上葡京的官方社交媒體帳號，按讚及公開分享有關展覽的指定帖文，並可憑澳娛綜合旗下酒店餐飲或零售商店消費滿指定金額的即日收據，免費換取限量神秘小禮品乙份。禮品數量有限，送完即止。

矚目戶外立體裝置

賓客可穿梭度假村的不同角落，尋找人見人愛的 Donald Duck 和其他家族成員的身影，亦可前往位於上葡京三樓「綠茵勝境」花園的立體船裝置打卡。停泊於華美巨型圓頂前的輪船載著身穿經典水手服的 Donald Duck（唐老鴨）和 Daisy Duck（黛絲），以及三個愛搗蛋的小姪子，豪華輪船搭配風景如畫的歐式庭園景致，是不可錯過的拍照好地點。

期間限定店專區

同樣位於一樓，展覽亦特設期間限定店，除了售賣多款 Donald Duck 特色商品外，更推出一系列上葡京限定紀念品，包括專為農曆新年而設計的祈福御守、盲盒鑰匙扣、行李配件、購物袋，以及90周年限定 T-shirt 等，為粉絲們帶來別具收藏價值的獨家商品。

展覽期內，在度假村任何零售商戶消費滿指定金額，即可尊享九折購物優惠。 分享有禮獻祝福，展覽期間，關注上葡京 Facebook 專頁的帖文，並於期限內分享相關帖文及留言送上生日祝福，完成線上分享活動的指定步驟，幸運兒即有機會免費獲得限定御守。

「Donald Duck 90 奇妙藝術館」開放時間

・地點：澳門上葡京綜合度假村

・奇妙藝術館展區：上午10時至晚上10時

・期間限定店：上午10時至晚上10時

・戶外打卡裝置：上午8時30分至晚上10時

更多詳情，請參閱官方網站：

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）