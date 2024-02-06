台中市食安處2日公布台糖豬肉片驗出瘦肉精，連日引發討論，衛福部次長王必勝今天（6）凌晨在臉書發文整理五大疑點，稱提供台中市府參考，並強調這完全是基於經驗和邏輯判斷，也是為了維護地方政府在食安的公信力。

王必勝在臉書發文表示，我們在第一時間提醒台中市政府要審慎處理，不要急著公佈，是基於台中告知的資訊，檢驗值已接近極限值，且西布特羅極為罕見。另外考量該濃度極低且未證實是系統性問題，應不致造成民眾立即危險。應該思考各種可能性，包括實驗室問題等，並依法讓廠商申請複驗。這同時也可以與食藥署或專業人士討論。這些完全是基於經驗及邏輯判斷，其實也是要維護地方政府在食安工作的公信力。

王必勝指出，經過這兩天的發展，整理目前得到的資訊，再次提供台中市政府參考：

1. 目前各種檢驗紛紛出爐，從同批檢體、加強抽驗檢體，分別由食藥署、SGS、其他縣市政府檢驗，超過60件檢體都未檢出任何瘦肉精（包括西布特羅）。可以說目前就台中市政府食安處那一包肉有驗出，這時是否該趕緊審視實驗室事件的可能性？

2. 台中市政府實驗室同一包肉驗了22次，產生了從0.001ppm到0.018ppm的各種結果，差別高達十幾倍，已顯示出實驗室的不穩定性。而且竟「選出」部份數值來公佈，更是令人錯愕。這個實驗室是食藥署核可的檢驗單位，但是否有完全依食藥署公告的流程進行檢驗？標準品混合時是否有污染的風險？需要進一步的檢視。

3. 西布特羅是一種不易取得的化學品，在台灣無論是人藥或動物用藥都沒有使用。目前皆是檢驗實驗室透過專門的公司購買做為標準品使用。其價格昂貴，若說拿來摻入飼料養豬，完全不符合成本效益，可能性極低。

4. 這次受影響的肉品是台糖公司生產的，該公司從事養豬事業已70年，過去在豬肉生產供應上頗受民眾肯定，加上家大業大，完全沒有動機違法去使用瘦肉精來自砸招牌。

5. 目前進口豬肉仍是進行100％逐批檢驗，皆未驗出任何瘦肉精（含西布特羅）。說台糖豬肉混進口肉更是無稽之談。

王必勝強調，站在中央主管機關的立場，我們絕對捍衛人民的食品安全。但食安不是只依某個實驗室的檢驗值就斷定，明顯有疑慮的數字，在時間許可的情形下，應該審慎考慮各種狀況做綜合判斷，並尋求其他專業的意見再來行動。

最後，王必勝意有所指的說，例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者。