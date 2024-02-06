農曆年節將至，許多家戶都忙於整理家中環境、進行大掃除，桃園市的清潔隊3日晚間沿街收運執勤時，遭一名男子當街踹車拍打、辱罵及叫囂，甚至拍落陳姓隊員的手機並作勢要毆打，事發現場全程均有錄影蒐證。環境管理處表示目前已向警局報案，會依法追究到底，也不排除民事求償。

環管處表示，桃園區清潔隊員駕駛資源回收車於3日晚間7時許執勤，遇到一名男子在非收運點，硬要將資源回收物丟上車，駕駛見狀連忙停車，豈料民眾突然直接踹車並辱罵，期間更不斷敲擊車體、拍打車門，清潔隊員見狀拿出手機錄影蒐證卻遭男子拍落，案發當下已報警處理，將依妨礙公務、侮辱公務員及毀損罪向法院提出告訴，要循司法途徑為受辱的隊員討回公道及尊嚴。

環保局長陳世偉說，嚴正譴責暴力事件，不允許清潔隊員受到任何言語上的侮辱，或是肢體上的挑釁攻擊，造成生命、身體上的傷害。如果民眾逾越這條紅線，絕對會依法追究到底、絕不寬貸，也希望市民朋友在準備過年歡聚的同時，也能給予犧牲假期加班收運的清潔隊員們更多耐心及鼓勵，勿讓一時情緒造成清潔隊員的傷害。

環管處也呼籲，希望所有市民朋友都能體諒2900多名清潔隊員的辛勞付出，多點鼓勵、少點責難，因為有這群幕後無名英雄，才讓我們得以享有乾淨整潔的市容環境，在街頭巷尾遇見辛勤工作的清潔隊員時，請不吝嗇向他們表達感謝，每一句加油、打氣，都是給所有清潔隊員最大的鼓勵與肯定。