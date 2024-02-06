農曆春節即將到來，2月9日就是除夕，也是開運好時機，命理專家柯柏成分享2招開運秘法，例如橘子吃完後別急著丟果皮，使用打火機烤橘子皮，冒出來的白煙有「換氣」效果，讓香氣充滿整個家，使氣場煥然一新，可以幫助轉運。

命理專家柯柏成在臉書粉專提到，除夕不只要除舊布新，也可以嘗試調整運勢，民眾吃完橘子後，用打火機烤剝下來的果皮，直到冒出白煙即可，再放進銅製容器，若是沒有也可使用瓷器，隨後在家裡四處走，讓橘子香氣布滿各個角落，有助於「換氣」。

柯柏成表示，民眾近期若是惹上官司，橘子皮開運法有助和解，甚至可以改善健康運，若覺得運氣非常差，除夕後每個節氣都能再做一次，任何時辰都可以，但一定要使用新鮮橘子皮，而不是風乾加工後的陳皮，一直做到運氣變好或病況漸佳為止。

此外，也可嘗試道家的「封印開運法」，民眾在除夕前3天內清洗印章，並用紅布、紅紙包起來，或是放入印盒，直到正月初五財神生日當天重新使用印章，有助於開運，若是過去1年財運不佳，職場上經常遇到小人，建議清洗公司章跟銀行私章。