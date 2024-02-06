未來三年間，新潤興業亦已規畫每年數個建案完工，按預計完工年份，2025年預定完工交屋建案為，新北土城《新潤青樺》與林口《新潤Double》二大建案；2026-2027年預定完工交屋建案為新北新莊《森中央》、板橋《新潤RIVER ONE》與台北北投《士科大院》，目前累計2025~2027年分回總銷金額達214億元，在手完工交屋儲備量能充足。

新潤指出，台灣房市面對近兩年的改變，短期投機客早已退出市場，市場供需回歸自住與長期持有為主，且房價除非土地成本、建築成本與營建費用等有明顯下修，否則房價短期大幅度下行不易。

新潤指出，在現今少子化趨勢，2-3房的規格最受消費市場喜愛，因應這波景氣變化，為消費者客製化彈性的付款方案，提供自住首購族群更優選的購屋資金規畫，進而推升建案銷售速度。目前在手完工交屋儲備量能充足，雖然近年工料雙漲，土地成本居高不下，但謹慎布局購地推案，希望營運成績一年能比一年好。