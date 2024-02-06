在公布財報之後，恩智浦在那斯達克上市的股票，盤後上漲近3%。

總部位於荷蘭的恩智浦，為製造商提供高速數位處理晶片和其它技術，這些晶片分別應用於汽車、製造業、電信和物聯網(IoT)等領域。而恩智浦特別看好車用晶片領域。

根據標普全球的一份報告顯示，去年全球輕型汽車產量成長了9%，達到了疫情爆發前的生產水準。同時之間，去年美國汽車市場創下2019年以來的最高增幅。

恩智浦預測，第一季調整後每股盈餘在2.97美元至3.38美元之間，該區間的中位數高於分析師平均預估的3.15美元。

但是由於預計電動車產業和中國電子產業市場會走弱，預計本季營收為31.3億美元，低於預期31.6億美元。

恩智浦總裁兼執行長Kurt Sievers說：「我們正透過管理我們控制的範圍，來進行軟著陸，特別是減少對顧客過度的出貨」。

恩智浦公布去年第四季營收為34.2億美元，年增3%，並高於共識預測的34億美元。全年營收為132.8億美元，增加1%。

第四季毛利率為56.6%，營益率為26.5%，每股盈餘為2.68美元。