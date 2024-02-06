在享受美食之餘，也要小心是否也吃進大量糖毒！對此，新陳代謝專科與減重專科醫師周建安表示，所謂的糖毒就是最終糖化產物（AGEs），為糖、蛋白質及脂肪等分子之間結合，所形成的有害物質，日常飲食包括糕餅麵包、高溫烹飪料理、油炸料理及高糖飲料，皆為此物質含量極高的食物。他提醒，若吃太多糖毒，恐造成心血管疾病、糖尿病併發症、腎臟病、失智症等，不可不慎。

周建安在「初日診所」臉書專頁發文指出，最終糖化產物容易在高溫、高糖或高蛋白質的烹調過程中形成，當大量攝取高油、高鹽、加工食品等，就會在體內生成此有害物質，除了會讓人肥胖、生長皺紋、老化外，一旦體內含量過高，會產生超氧自由基，誘發發炎反應，進而增加罹患心血管疾病、糖尿病併發症、腎臟病、失智症，甚至是癌症等風險。他並盤點4大糖毒美食如下：

1、糕餅麵包：所有麵包都是澱粉類，在高溫烘焙後，最終糖化產物含量會直線上升。其中，吐司的最終糖化產物約為米飯的3倍，而甜點或鬆餅更高達70～100倍，建議少吃為妙。

2、高溫烹飪料理：梅納反應會使食物變得美味，並帶來香氣和特定色澤，不過同時也會降低食物營養價值，並產生大量的最終糖化產物。像是烤雞、煎培根、烤香腸、牛排等食物中的最終糖化產物含量，比生食狀態高近百倍，因此，建議避免加工肉品，料理方式選擇蒸、水煮、汆燙尤佳。

3、油炸料理：高溫會催化糖分與蛋白質結合，形成大量最終糖化產物，因此為避免人體老化速度加快，可透過蒸煮、水煮等，溫度相對低的烹煮方式料理。

4、高糖飲料：含糖飲料中大量的葡萄糖與果糖，會令血糖快速上升，形成大量最終糖化產物，導致肥胖、胰島素阻抗。當口渴時，應以喝水、無糖飲料代替，少喝果汁並直接吃水果，原型食物營養成分未受破壞，對身體更好。

談及日常如何有效減糖毒，周建安分享以下3招，以供民眾參考：

1、用對方式烹調：最好以低溫烹調，避免高溫產生最終糖化產物；也可以用清蒸、水煮、微火燉煨燜、滷等方法烹調禽畜肉，但不要煮過久；也可以使用香草和辛香料調味，其含天然抗氧化劑和抗發炎化合物，在烤肉、魚前，使用檸檬汁、萊姆汁、葡萄酒、醋浸醃，防止最終糖化產物生成。⠀

2、選對食材：不同食物在同樣重量的狀況下，最終糖化產物含量不同，例如烤肉、炸肉、部分起司、人造奶油、美乃滋等食材的含量較高。多吃原型食物、減少油炸或燒烤食物，能達到少毒目標。

3、養成生活好習慣：運動有助清除體內的最終糖化產物，飯後多運動，可讓血糖平穩，減少身體自由基形成。⠀