春節前挨家挨戶忙大掃除，生機專家王明勇教用柑橘皮製作清潔劑，把橘子、柳丁皮撕成小碎片，用水煮20分鐘就完成，還可加入醋或小蘇打粉加強清潔效果，能有效清除馬桶尿垢及廚房油汙，若想要有抗菌效果，可再加入酒精，但家事達人陳映如提醒，含酒精的清潔劑不能噴灑在木製品上，存放時也要遠離火源。

王明勇於《健康2.0》指出，橘子、柳丁及檸檬等柑橘類果皮都有豐富的柑橘精油，吃完橘子剩下的果皮，可撕成小碎片放入鍋中，接著再倒入水，水的高度淹過果皮，加熱煮滾後大火滾5分鐘，轉小火再滾15分鐘，天然的清潔劑就完成了。

王明勇表示，煮好的清潔劑可再添加醋或小蘇打粉調和，能強化清潔效果，柑橘加醋的比例為100：1，能清除鹼性汙垢，如尿垢、茶垢及水垢等；柑橘加小蘇打粉的比例則是200：1，可去除酸性汙垢，包括廚房抹布及輕微的油垢。

針對頑強的廚房油垢，王明勇說，可在柑橘內加入椰子油起泡劑，比例是500：1，能有效清除流理台、抽油煙機或烤箱的汙垢，若想要有抗菌效果，可再添加酒精。

家事達人陳映如也在臉書粉專《OMIA學東西》分享柑橘清潔劑作法，將橘子撕成小片放入玻璃罐中，再倒入75%的酒精蓋過橘皮，浸泡一周後就成柑橘清潔劑，將其倒入噴罐中，可擦拭廚房爐台、抽油煙機四周的油汙及電器表面的髒汙，去油汙效果很好，但添加酒精的清潔劑不適合用噴灑在木頭材質的物品，存放時也要遠離火源。