龍年警力盡出！北投分局長親提春聯「出入平安龍安居」。(葉庭欣/翻攝)

北投警分局為了迎接龍年春節，積極整備加強轄內各項治安、交通狀況，妥適規劃警力，並深入轄區每個角落，關懷獨居長者、弱勢家庭予以協助，而分局長陳瑞基也特別題字，手寫對聯贈與各單位，期勉同仁龍年警力全開。

北投警分局大家長陳瑞基分局長為了慰勉同仁工作辛勞，同時跟同仁一同分享過年的喜氣氛圍，特別題字「百毒齊掃迎新歲，千詐皆除賀春暉，出入平安龍安居」，並以手寫春聯方式贈予各外勤單位，期勉同仁在龍年警力全開，淨化轄區治安，掃盪毒品、打擊詐騙工作能順利開展，宵小無所遁形，強化交通事故防制、確保警察弟兄執勤出入平安，打造北投成為安居城市。

陳瑞基也呼籲，法律無假期，春節期間北投波麗士同樣會堅守崗位，戮力打擊犯罪，同時針對可能造成交通事故的違規行為加強執法，民眾切勿心存僥倖；此外，闔家出遊前也可先向在地派出所申請舉家外出巡邏服務，讓北投波麗士與您共同守護！