台北市長蔣萬安去年出訪韓國、新加坡並赴上海參加雙城論壇，傳出今年則擬將出訪美東。台北市政府發言人殷瑋表示，出訪行程仍在規劃中，美國確實是選項之一，將以「議題導向」規畫行程，期望能對市政有實質助益。

傳出蔣萬安今年出訪暫定美東城市，包含波士頓、紐約和費城等，預計出訪天數約10天至2周，以新創、智慧城市和城市防災為主題。

殷瑋指出，蔣萬安上任第2年的出訪行程仍在規劃中，美國確實是選項之一，若有確定的訊息，會在適當時機向外界說明，出訪將以「議題導向」規畫行程，不論是推銷台北的好，或者是借鑑他山之石，都期望能對市政有實質助益。

殷瑋說，蔣第1年的城市交流行程，不論是首爾、新加坡的城市考察之行、親赴上海雙城論壇，或請副市長李四川代表前往東京參加全球永續城市高峰會等，都具有重要的市政交流意義，聚焦在新創、永續、觀旅、文化等關鍵市政議題上。