面臨極端氣候影響，大陸湖南多地持續低溫雨雪冰凍。吉首市一處籃球場頂棚因覆蓋大量積雪，有垮塌跡象，安保人員立即將運動館內12名民眾疏散到安全區域，其後發生大面積垮塌，未造成人員傷亡。

據微信公眾號「湖南應急管理」5日消息，3日下午3時開始，吉首市持續強降雪雹。當晚8時49分，鎮溪街道科技園社區湘泉製藥廠內安保人員進行安全巡查時，發現新起航運動館和附近已放假停業的軍籃籃球場頂棚覆蓋有大量積雪，棚面受力較大，有垮塌跡象，情況十分危急。

消息指，安保人員立即將新起航運動館內12名民眾疏散到安全區域。9時8分，險情發生，軍籃籃球場頂棚開始垮塌；9時13分，新起航體育運動館頂棚也開始發生垮塌。據悉，兩座場館均屬大跨度鋼結構棚，此次棚頂垮塌面積約為2000平方公尺。

除吉首市外，湖南省益陽市南縣人民路集貿大市場頂棚5日上午也因積雪發生局部垮塌，面積約1000平方公尺，共造成14人不同程度受傷，其中1人經搶救無效死亡。當地商戶稱，最近幾天當地下了很大的雪，積雪厚度達到1、20公分，指這種程度的大雪只在2008年見過。