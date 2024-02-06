陳沂遭陌生男當街「鐵拳」！ 嫌辯：以為她是「網婆」

網紅陳沂驚傳昨(5日)在北市街頭遭不明男子襲擊痛毆，嫌犯黃男辯稱自己是酒醉認錯人，但因陳沂過去直言的行為和不少人槓上，引發外界揣測背後的陰謀論。對此，過去曾和她槓上的網紅「鳳梨」吳泓逸剛剛意有所指說「第一個聯想到的就是某人」，似乎暗示知道真相，而美女律師李怡貞也補刀，笑說相信吳男是真的認錯人，因為就她所知陳沂平時自拍濾鏡拿掉後，很難在街上認出來。

陳沂昨在台北長安東路遭黃男攔路，接著不分青紅皂白的痛毆，黃男被捕後，聲稱喝醉，將陳沂誤認成網上認識的女友，檢方訊後以5萬元交保，而警方表示會追查相關通聯紀錄，確認背後是否有人教唆犯案。對此，網紅鳳梨今早發文，寫下一早看手機就響個不停，原來是有大事發生。

鳳梨發文。（圖／翻攝自鳳梨 吳泓逸臉書）

鳳梨接著說：「我第一個聯想到的就是某人，嚴格來說是某組人」，雖未指名道姓，但網友多半猜他指陳沂被襲事件，鳳梨更留言說：「嗅覺靈敏的偶（我）…聞到不祥的氣味…港覺（感覺）躲貓貓要開始惹（了）…」。美女律師李怡貞先是強調再次嚴正譴責暴力，形容說：「就像當事人們跟我說很想去打小三一樣，我每次都跟她們講真的不要髒了自己」。

李怡貞發文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

李怡貞說，自己對陳沂的新聞半信半疑，畢竟最近接連出現類似事件，假如是真的，李怡貞並補刀說主因是陳沂自拍照加了濾鏡，跟本人長不太一樣，「濾鏡往右邊狂拉，現實生活一定辨認不出來的。很多小三在法庭上看到本人都嚇到怎麼跟證據的照片不一樣。嚇壞了。」並呼籲：「希望這次她能知道，話真的不能無下限的亂講，而且也不要輕易的去煽動粉絲抹黑霸凌胡亂檢舉他人，最後總是會讓老天爺用另外一種形式回到自己的身上。」

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