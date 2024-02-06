立法院國民黨團總召傅崐萁近日拋出成立「國會特偵組」，卻遭批擴權，但他解釋，監督政府不僅是在野黨的責任，執政黨立委也責無旁貸，每個立委都是特偵組悍將。對此，民進黨團回應，立法職權不可能凌駕或超越、取代其他司法權限，社會還未看到新國會問政品質，就看到不斷膨脹自身權力的國民黨團，任何修法、修憲，不是一黨說的算。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，戰鬥藍拋出國會特偵組主張，法界、專業界期期以為不可，因為特偵組過去就淪為打擊異己的工具，現在國民黨作為國會第一大黨，積極拋出要設立國會特偵組，公督盟第一時間就站出來強力批評，認為是國會過當擴權，嚴重破壞憲政體制。

吳思瑤說，到底什麼是國會特偵組，國民黨今天終於修正說法，說是要強化立委查弊能力，國會改革不必然就是國會擴權，立法職權不可能凌駕或超越、取代其他司法權限，憲政體制還是底線，尤其新國會上路，社會還沒看到新國會問政品質，倒是不斷看到不斷膨脹自身權力的國民黨團，這對新國會的形象是正面的嗎？這是社會期待的嗎？

吳思瑤強調，立法監督行政理所當然，但也應當基於互相尊重，不應把每個官員當賊，動輒把官員比喻為家禽、家畜，這是戴著有色眼鏡、預設立場，請國民黨團自治、自律，新國會形象是大家的，任何要修法、修憲，不是國民黨一人說的算或一黨說的算。