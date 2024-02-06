桃園市長張善政今年送出的春聯題字「龍來桃喜」，不料卻遭立場親綠的無黨籍議員于北辰轟音似台語「全來討死」，不少綠營議員也跟進聲討。對此，謝龍介的姪子謝克洋在臉書PO出一張民進黨前桃園市長鄭文燦的舊日照片，上面寫著「桃喜滿園」，與張的諧音略同。謝嘲諷，「燦系」的桃園市議員真的造反了！

謝克洋昨（5）日昨日在臉書發文指出，最近有幾位被認為是「燦系」的桃園市議員，一直臭桃園市政府用「桃喜」兩個字不吉利、觸霉頭。殊不知，鄭文燦在當桃園市長時也曾用過「桃喜」兩字作為春節賀詞。

此外，謝克洋還提到，自從2024選舉後，民進黨在桃園市大敗一場，就連鄭文燦的子弟兵黃世杰也慘遭滑鐵盧，這些民進黨籍的市議員也急了，不知道怎麼監督市政就開始亂打一通。

謝克洋還揶揄，「或許其實這些市議員早就不爽鄭文燦很久了，畢竟過去鄭文燦執政時期，他們都要看鄭的臉色辦事，好不容易鄭文燦大敗，趁你病要你命，把鄭文燦往死裡打，打到他永遠爬不起來最好。」