陳來發。（李文正攝）

因常碎念小弟的社子資深角頭「陳老師」，本名陳來發，25年前因持刀砍死阿森，逃亡至去年年底，警方接獲線報，66歲陳男在社子一處快炒店用餐，隨即到場逮捕歸案，士林地檢署6日偵結，認定陳涉嫌持刀殺人，依法起訴。

全案緣起一筆賭債，1989年阿忠、阿森以及陳男三人互有賭債糾紛，陳男因缺錢向阿忠要錢，並以阿忠欠阿森25萬，先拿10萬抵債，經過10年，阿森不同意，雙方為了債務約出來見面，說清楚三方債務關係。

起訴指出，1999年12月，陳男與2人約在社子街一處卡拉OK見面，陳來發持開山刀砍殺啊森，一旁友人則持鋁棍、沙發椅互毆，還有人持槍混戰，雙方隨即逃逸，事後阿森左大腿出血，身上還有刀傷，經送醫救治，2天後因出性休克死亡。

陳等3人遭檢警掌握身分，其中一名主嫌更被捕後，現已服刑出獄，而陳展開逃亡生涯，與友人斷絕聯繫，平時窩藏在朋友家，生病也無法看醫生，出門多以步行或腳踏車代步，作風謹慎，直到年過6旬，常回到社子找朋友，遭到線報檢舉，警方到場直接說「士林三組」，他也知早有這一天，乖乖束手就擒，檢方複訊後羈押至今。