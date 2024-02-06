真的暖！還沒到農曆新年，高雄市桃源區的老人，已經可以領紅包了，由於獲得高屏溪水資源回饋金，設籍桃源區年逾55歲的長者，即日起可領到2000元至1萬元的敬老紅包，個個笑開懷。

2024年農曆春節將至，基隆、宜蘭、桃園、苗栗、彰化、高雄桃源區、屏東等地方政府，都在年前準備紅包，發放金額不等的春節敬老金，像在彰化縣設籍6年，年滿70歲的長者，可領到6000元與長壽麵線一份，而高雄桃源區的長者，年前這筆紅包，甚至可領到1萬元。

桃源區公所指出，凡是設籍在桃源區滿一年，55歲至69歲者發放2000元、70歲至79歲發放3000元、80歲到89歲者發5000元，90歲以上發放1萬元。

桃源區符合領紅包長者共969名，紅包總預算235萬元，符合資格者，即日起到4月25日可前往領取。該筆預算是以高屏溪水資源回饋金編列，沒有影響到一般公務預算。