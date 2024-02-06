我中美洲友邦瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）表示，正在考慮與中國大陸發展正式貿易關係，但將維持與台灣的現行關係。（示意圖：shutterstock／達志）

我中美洲友邦瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受路透社專訪表示，正在考慮與中國大陸發展正式貿易關係，但將維持與台灣的現行關係，他說瓜國新總統表示不能忽視大陸的分量。

路透社6日刊出馬蒂內茲的專訪內容，他表示：「我們將繼續與台灣在現階段層面的合作，但總統表示，我們不能忽視中國所代表的分量與力量。」

瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受路透社專訪表示，正在考慮與中國大陸發展正式貿易關係，但將維持與台灣的現行關係。（圖／路透社）

「我們有興趣與他們接觸，並試著發展一些與貿易相關的關係。」他說可能成立「貿易利益辦公室」，以幫助瓜地馬拉產品找到中國市場。

馬蒂內茲強調：「我們很公開，這不是對台灣或美國的突襲。」

外交部長吳釗燮1月中才赴瓜地馬拉，參加瓜國新任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）及副總統艾雷拉（Karin Herrera）的就職典禮。

瓜地馬拉新任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）1月中宣誓就職。

阿雷巴洛就任時，誓言終結瓜國的貪腐，同時與中國大陸建立關係。他2023年8月勝選後接受路透社專訪表示，希望維持台瓜邦誼的同時，也想改善與大陸的關係，他當時說：「我們相信同時與中國和台灣維持友好關係絕對可行。」

中國大陸近幾年來加強在美國後院—拉丁美洲的經濟影響力，包括尼加拉瓜等國紛紛轉向北京，我則強調，不會與北京競逐「支票外交」。

針對途經瓜地馬拉前往美國的大批移民，馬蒂內茲表示，新政府不會重覆前政府用催淚瓦斯驅趕移民的「鎮壓」措施。他也表示，將與美國合作商討打擊貪腐及毒品販運等主要問題，「合作的大門正在重新開啟」。