兆勤表示，本次新品從市場上大多數2.5G交換器中脫穎而出，XMG-100系列確保每個下行鏈路連接埠都以2.5G速度運行，而每個PoE供電埠支援高功率PoE++，總功率預算為70W或100W。此功能允許連接更高功率的設備，包括新一代WiFi AP、網路攝影機、VoIP電話、LED 照明和媒體播放器。此外，10G SFP+上行鏈路連接埠允許XMG-100交換器連接到10G設備，例如NAS設備或用於大型檔案傳輸的伺服器，提供從Multi-G網路到10G網路的理想升級路徑。

作為非網管交換器，XMG-100系列不需要任何配置，這意味著用戶從連接到設備的那一刻起就可以使用。隨插即用體驗簡化了整個設定過程，為使用者提供了一種簡單、即時的方式來升級其網路。 該交換器還可以與客戶現有的Cat5網路線一起使用，從而節省與更換現有網路相關的額外資金和時間成本。

兆勤科技網路事業總處資深協理林永毅表示，隨著WiFi 6和WiFi 7的出現，2.5G標準已成為乙太網路交換器的新基準。兆勤的XMG-100系列是所有2.5 G交換器中的首選，提供超高性能、耐用性並根據需要連接到10G 網路的靈活性。該系列主要是為需要高頻寬和低功耗的應用及低延遲提供前所未有的體驗，樹立了行業新標竿。