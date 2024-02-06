中國大陸更多資金短缺的房地產開發商的樓盤項目，近日被地方政府列入有資格獲得融資支持的「白名單」，表明旨在向遭受債務危機重創的這一行業注入流動性的政府政策在迅速擴大。據美國之音引述路透報導，不過對於需要新資金的開發商而言，商業銀行是否願意向陷入危機的房地產業放貸仍在未定之天。

在碧桂園3日宣佈該公司超過30個項目已獲批進入多個地方政府的「白名單」後，融創中國（Sunac China）、綠地（Greenland）、旭輝集團（CIFI）、中駿集團（SCE Group）也相繼宣佈，他們的一些項目亦被列入有資格獲得銀行放貸的地方政府「白名單」。

路透5日報導，根據1月26日啓動的房地產「項目白名單」機制，35個城市的政府向銀行建議需要融資支持的住宅樓盤項目，並與金融機構協調滿足這些項目的資金需求。

中國最大的私企房地產開放商碧桂園去年晚些時候已經拖欠價值110億美元的離岸債券。碧桂園3日表示，進入「白名單」後，公司相關項目將獲得融資支持，有助於緩解資金壓力，推動保交付、資產盤活，提升項目可持續經營能力。

去年完成了90億美元的離岸債務重組計劃的融創5日在發給路透的一個聲明中說，超過90個項目被列入包括北京、天津、成都和重慶等城市的首批「白名單」。聲明表示，隨著融資的到位，融創多個項目開發和運營的現金流動壓力將會減緩，會進一步確保在不同城市的交付。

綠地是在房地產債務危機中第一個在2022年獲得離岸債務緩期的國企開放商。綠地5日說，該公司34個項目獲批進入包括山東、四川和雲南等省的「白名單」。

總部設在上海的旭輝正在努力對離岸債務進行重組。旭輝4日在一個聲明中說，旗下18個項目獲批進入包括重慶、北京、天津和武漢等城市的「白名單」。

融創和旭輝都是私企，位列中國銷售額最高的前20家房地產開發商之列。

中駿集團去年10月拖欠19億美元的債券。地方媒體5日表示，中駿說需要融資30億元（人民幣，下同）的十多個項目被列入了「白名單」，並且努力讓另外20個項目獲批。如果成功，將額外融資100億。

陸港股市對這些消息似乎反應冷淡。在香港上市的碧桂園的股票5日持平，旭輝僅上升了0.9％，融創和中駿分別下跌了0.9％和0.65％。在上海上市的綠地股價下跌了5.9％。

路透報導說，中國計劃在未來幾天增加住房項目的融資，作為房地產公司支持措施的一部分，但銀行不願向該行業提供貸款可能成為陷入困境而需要新注資的開發商的主要障礙。

開發商和投資者都表示，任何新的類似貸款只能用於確保完成指定的樓盤項目，不能用於償還債務或者幫助重獲融資。

另據《北京商報》表示，在碧桂園之前，世茂集團、金科股份、中國奧園、雅居樂等多家房企都宣佈，旗下多個項目進入各地融資「白名單」。

《中國建設報》說，截至1月底，26個省份170個城市已建立城市房地產融資協調機制，提出了第一批房地產項目「白名單」並推送給商業銀行，共涉及房地產項目3218個。

路透指出，自2023年底以來，中國政府宣佈一系列支持措施幫助萎靡不振的房地產市場，允許更多人以較低房貸利率購房，並取消之前對房地產開發商實施的若干融資限制。但從數據分析，這些措施並未重振陷入困境的房地產。2023年，全國房地產開發投資比2022年下降9.6％，房屋新開工面積減少20.4％，住宅銷售額萎縮6％。

此外，曾是中國房地產業龍頭的恆大集團被香港法院下令清盤，凸顯了外國投資者對中國債務水平的絕望，並使開發商被擋在全球借貸市場之外，銀行不願向陷入困境的房地產行業提供新的信貸。

對於中國政府的一系列提振措施，報導引述開發商、銀行家和分析師表示，由於擔心對其資產質量的影響，銀行仍然不願向陷入困境的房地產公司提供新的信貸，這可能會阻礙最新融資支持措施的成功。