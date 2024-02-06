民眾黨主席柯文哲角逐2024總統大選失利，柯選後先是稱年輕族群投票率太低，使結果不如預期，日前又表示若台灣選舉改成有念大學才能投票，民眾黨已經贏了。資深媒體人黃暐瀚認為，柯若4年後想打破藍綠當選總統，「理性、務實、科學」得「真的做到」，才有可能。

黃暐瀚昨（5）日在臉書指出，若民眾黨不打算執政，首次參選總統就有369萬票已實屬不易，可以此自滿，沒什麼好檢討，但若柯希望4年後打破藍綠當選總統，必須面對問題，才能解決問題。

黃暐瀚表示，柯提倡「新政治」，高喊「理性、務實、科學」，原本備受民眾期待，但這場選舉，讓民眾黨浮現若干問題，選後若抱怨媒體不幫忙，就以為4年後可以勝選總統，柯跟民眾黨支持者可能很難不再失望一次。

「選舉的結果證明，民調是科學的」，黃暐瀚強調，不信民調或批評「某某民調是假的」等態度跟發言，必須從此根絕。此外，黃暐瀚直言，他認為柯文哲不是真的主張「大學畢業才能投票」，但這話賴清德、侯友宜以及中華民國史上任何一位「總統級政治人物」都沒人這樣講過，而柯文哲講了、媒體報了，再來怪「斷章取義」？「柯應該先問問自己，這種言論何必出口？」

黃暐瀚指出，柯2018年在北市拿41%勝選，黃珊珊2022年選北市卻只拿25%敗選，原因是2018年民進黨支持者，「忍痛」投給柯文哲，到了2022年卻不願再投黃珊珊。柯去年11月前擁有「藍白＋淺綠」，聲勢不差，但「六點聲明」後讓綠色選民失望離開；「君悅開撕」又讓藍營選民大舉出走，藍綠都跑掉之後，柯文哲就陷入跟黃珊珊一樣的窘境。

黃暐瀚強調，面對問題，才能解決問題，柯文哲若真的想贏，「理性、務實、科學」得「真的做到」，才有可能。