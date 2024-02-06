高雄一名73歲李姓老翁，日前加入標榜用「AI代操神器」的投資群組，將畢生積蓄82萬投入，不到1個月就翻27倍變2245萬，讓李翁驚喜要趁過年前出金給子女發紅包，卻被告資要付2％高達45萬驗證金，遭子女察覺有異報警才知遭詐。

李翁於1月被加入社群軟體加密貨幣投資群組，群組內分析師聲稱開發出AI代操神器，標榜可自動投資，讓李翁不疑有他將畢生退休金82萬元交給幣商，才一個月帳面就變成2245萬元，獲利將近27倍，李翁欲趁過年前出金，被告知需提供2％驗證金，欲跟家人借款時，遭家人察覺有異陪同老翁前往三民二分局鼎金派出所報案。

老翁與家人報案後，鼎金所所長所長邱中均立即組成專案小組追查，並協請李翁配合繳交驗證金，於5日上午10點在民族一路上咖啡廳與車手相約面交，車手取得款項後，警方立即出面逮到17歲陳姓車手，當場查後手機、閱幣契約書等證物，全案依刑法詐欺罪嫌移送臺灣高雄少年及家事法院審理。

雖然車手遭逮，但李翁遭詐退休金恐難以追討，警方表示持續追查陳姓車手所屬詐騙集團中，並呼籲投資詐騙多，民眾遇到疑似詐騙應保持冷靜勿慌張，撥打165或110向警方求證及諮詢。