高雄一名20多歲的女子，有便秘與痔瘡的困擾，但她仍會每天帶著手機去蹲馬桶，「有則大之、沒則追劇」，日前她在一次使力解出一周大便後，發現馬桶裡全是血，頭暈到快昏倒，家人趕緊將她送急診，這才發現她是因痔瘡大出血，緊急輸了2袋、500C.C的鮮血與藥物治療後，還必須動手術切除。

收治病例的義大醫院一般醫學外科主任、大腸直腸科主治醫師陳致一表示，隨著手機、平板普及，許多人如廁的時間也變長，這是對形成痔瘡與讓痔瘡惡化的危險因子，上述女子愛在如廁時追劇的壞習慣，易使腹壓增加，造成肛門附近靜脈迴流異常，形成內痔或外痔。

陳致一表示，一般人認為痔瘡就是與便秘畫上等號，這只對一半，除便秘患者以外，腸躁症患者因頻繁解便，「過度使用」概念下，也是痔瘡的好發族群，其可能症狀有排便時出血、肛門搔癢、肛門四周腫脹或出現腫塊與急性疼痛，尤其是在吃完麻辣鍋等刺激性食物後。

陳致一指，有些人難以想像，只是個痔瘡，怎麼會像上述女子般搞成大出血，其實這樣案例時而可見，還有些人拖到痔瘡卡在肛門，如一顆壘球般大推不回去，腫痛到無法坐著才來就醫。

如何預防痔瘡急性發作與出血，陳致一表示，有下列5點「護菊」小撇步

1蹲馬桶的時間不要太長：若蹲馬桶5分鐘，還沒解出便，建議不要再蹲了，等有便意再上，以免組織更腫脹充血。

2加強衛生習慣，如廁後可用濕紙巾擦拭，或是使用免痔馬桶沖洗屁股，或以清水洗，都可以保持肛門周圍清潔。

3平日若肛門不適，可以使用坐浴盆，將屁股泡在溫水裡，放鬆肛門以促進周遭血液循環。

4健康飲食：多攝取高纖蔬果，沒事多喝水，並補充益生菌，改善腸道環境，以軟化大便。

5起來動一動：可使用智慧手錶或手機APP功能，每隔30分鐘，提醒自己站起來走一走，不要長時間久坐不動，而有氧運動例如游泳、跑步、瑜珈 有助刺激腸道肌肉的自然收縮，快速排出糞便。

陳致一表示，若使用上述方式，痔瘡還是易腫痛、脫出或出血，建議還是要就醫，初期可先使用消腫藥物及藥膏塞劑，若成效不彰，可與醫生討論手術可行性，現痔瘡有微創手術，例如超音波刀、組織凝集刀等，出血少、恢復快，約一周後即可恢復正常生活。