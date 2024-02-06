韓國駐中大使鄭在浩5日在北京駐中大使館向媒體重申，韓國堅持尊重一個中國原則的立場從未改變，並將基於此增進與台灣在各個領域的實質性合作；韓方希望維繫台海和平穩定，兩岸關係和平穩定發展。

韓聯社報導，韓國自1992年與大陸正式建立外交關係以來，基於一個中國原則與台灣保持非官方的關係。2024台灣總統選舉結果出爐後，韓國外交部官員隔天表態稱，韓方對台基本立場不變，希望台海和平穩定，兩岸關係維持穩定與和平發展。

而就韓中在韓國新任外長趙兌烈就任20多天，尚未安排兩國外長通話一事，鄭在浩表示，韓中雙方正就兩國外長在方便的時間通電話進行必要協調。

鄭在浩還提及北韓「挑釁」和兩韓關係緊張加劇等朝鮮半島問題，稱韓方在與中方溝通的過程中強調，北韓對韓國構成的威脅和研發核武器不僅造成韓半島局勢的動蕩與混亂，也不利於世界和平與穩定，他呼籲中方更負責地發揮建設性作用。