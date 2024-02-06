出道多年的女子天團S.H.E最近傳出Ella（陳嘉樺）老公賴斯翔在背後捅Hebe（田馥甄）刀，力拱老婆演出女一，對此，田馥甄日前出席活動否認，近日她更在社群網站曬出S.H.E過年前聚會的照片，其中一張她和Ella兩人單獨的合影，間接證明兩人友情不受影響。

近日，週刊報導，Ella婚後便請老公賴斯翔當經紀人，過去就曾傳出耍大牌等傳聞，近日更傳出有片商想邀Hebe、Ella當主角，賴斯翔私下則暗示由於Hebe先前「義大利麵風波」，到大陸宣傳恐有問題，力薦老婆擔綱女一角色，但對此，Ella所屬的勁樺娛樂駁斥回應：「子虛烏有，也從未有過這樣的邀約」。

Hebe曬出和勁寶、Ella合照。（圖／翻攝自hebe_tien_0330 IG）

而對於被Ella老公戳刀一事，田馥甄日前出席回應目前本來就沒有要打算拍電影，否認被暗捅，對於三人友情，田馥甄強調三人相識超過20年，「沒有什麼可以阻擋我們的友誼，也沒有任何事情可以影響我們的感情」，同步駁斥感情失和謠言。

Hebe分享Selina和兒子小腰果照片。（圖／翻攝自hebe_tien_0330 IG）

近日，田馥甄更進一步曬出S.H.E私下見面照片，先是感慨Ella兒子勁寶長大了，已經可以寫春聯送她，接著曬出她和Ella在跑道邊照片，說：「時光也阻止不了我和你媽一碰頭，就開始綿延不絕地話家常，進行舌尖上的馬拉松」，也開心寫下：「還好，時光又送給我們一顆可愛的小腰果」，背景可見Selina和兒子坐在一起吃飯，網友回應：「甄甄阿姨追著勁寶跑好青春的畫面」、「最幸福的時光」、「合體最美，立春快樂」、「勁寶真的長好大了！可馥甄你怎麼不會老啊」。