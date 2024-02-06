30多歲文姓男子在超商工作，發現掃、取貨的驗證條碼，可以無限制複印的漏洞，找來55歲無業余姓男子幫忙，犯嫌先在網路商城購買Iphone、三星高價手機，包裹送至超商後將條碼調包，需付3萬多元的貨品變成只要60元，1個月來偽造26個條碼，從中獲取51萬不法利益，中正一警方循線追緝，查獲3名犯嫌。

超商店員通外鬼 偷印便宜條碼貼包裹A走51萬

超商店員通外鬼 偷印便宜條碼貼包裹A走51萬

中正一警方接獲超商業者報案，中正區某超商的包裹代收金額，出現嚴重誤差，懷疑有內鬼偷天換日，警方清查後，發現超商供店員列印條碼的機制，可以多次重覆印列，因而讓歹徒有機可趁。

警方調查，文男為該連鎖超商的店員，發現漏洞後，找來余男協助，他們在網上訂購高價手機，指定送至板橋區超商時，文男多印1張60元的運費條碼，再暗中交給余，接著再用「店到店取貨」功能，將包裹送到中正區超商，余再拿著假條碼，給同夥的23歲周姓店員。

2嫌將60元條碼貼到手機包裹上，周掃描通過後，余便拿走手機，利用機制及漏洞偷天換日，去年12月起，陸續得手26次，事後再將手機打折變賣，不法所得51萬元，為免查緝還將錢都換成比特幣。

中正一警方經循線追查，日前查緝文、余及周等人到案，全案依詐欺、偽造文書等罪送辦。

中正一分局呼籲，網路購物盛行，近來許多超商推行「店到店取貨」等便捷的付款方式，導致有心人士利用漏洞犯案，呼籲民眾不要心存僥倖，警方科技辦案日新月異，都將追查到底。