The present, the future, and the largest contract in franchise history. pic.twitter.com/LpcUGPpzkj — Kansas City Royals (@Royals) February 5, 2024

皇家端出了隊史最大張合約，以11年2.88億美元（新台幣90億）續約游擊手小威特（Bobby Witt Jr.），不僅是皇家開過最高的價碼，也是歷來最長的合約，平均年薪2630萬美元。皇家甚至還加碼3個球季的球團選項，最多可延長至14年3.77億美元（持續到2037年），包含不可交易條款，他們就是這麼喜歡小威特。

今年23歲的小威特起初即是備受期待的新秀，他登上大聯盟兩個球季都表現優異，第2季打出30轟、96打點、49盜，打擊率0.276、攻擊指數0.813，在美聯MVP票選排名第7。當初天使「神鱒」卓奧特（Mike Trout）生涯第2季也是繳出30轟49盜而一鳴驚人，史上僅5人做到。

「我2019年入隊以來，皇家球團與球迷就視我為一家人，整座城市和球隊都是如此，能夠繼續代表堪薩斯皇家是我的榮幸。」其實以小威特的能力，打滿6年拿到自由球員身分還有可能爭取到更多，不過他自幼的偶像是前洋基吉特（Derek Jeter）、紅襪派卓亞（Dustin Pedroia）這兩位生涯都沒有轉隊的球星。

小威特的父親老威特（Bobby Witt）是打了16個大聯盟球季的退役投手，換過7支球隊，父子兩人曾經都是很強的新秀，爸爸是選秀探花，兒子是選秀榜眼。