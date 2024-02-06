蔡依林（Jolin）多年來關注LGBTQ+相關議題，更推出歌曲《不一樣又怎樣》探討多元成家議題，力挺婚姻平權，2015年舉行「PLAY世界巡迴演唱會」時也推出一系列紀錄片，其中包括變性老師曾愷芯的故事，事隔多年，蔡依林與她的緣分也延續至今。

曾愷芯3日於臉書發文透露，自己收到蔡依林的水果籃及卡片，文中她也祝福對方「龍年快樂一整天！」從照片中可見，水果籃包裝精緻，還有許多過年喜氣小零食，至於卡片還由蔡依林親筆所寫「新年吉祥如意，龍到幸福到，祝福您一路 OH LA LA LA，新年快樂」，讓網友看了直呼：「太有心了」同時也祝福「老師新年快樂」。

蔡依林送新年賀禮給曾愷芯。（圖／翻攝曾愷芯臉書）

事實上，曾愷芯從小就發現自己的性別認同是女生，但不敢和家人說，只能小心翼翼壓抑著自我女性渴望，直到2015年10月她成功變性，2018年退休，她的故事登上蔡依林演唱會紀錄片後，感動許多人，而Jolin也誇讚曾愷芯是她的偶像，同時鼓勵歌迷們勇敢做自己，認為每個人都有不同的煩惱，只是需要勇氣踏出去。