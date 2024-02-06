春節期間溫度變化趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

春節期間溫度變化趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

中央氣象署今（6）日舉行春節天氣記者會，預測春節將是先濕冷後回暖的天氣型態，明日開始大陸冷氣團南下，這波冷氣團接近強烈冷氣團程度，小年夜到除夕最冷，中部以北及東北部低溫下探10度，沿海空曠或近山區更低溫，而小年夜到除夕全台各地下雨，在水氣與溫度配合之下，中部以北3千至3500公尺以上高山，不排除有下雪機率。

春節天氣預測。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

氣象署預報中心技正羅雅尹指出，農曆春節7天連假的天氣，呈現三階段變化，一開始濕冷，中期下雨緩和轉為乾冷，收假前各地天氣明顯回暖。今天鋒面通過後、東北季風增強，北部、東半部轉涼甚至局部下雨，明天北方大陸高壓就是冷氣團南下，高壓中心在大陸華中到華南一帶，氣溫逐漸下降影響到大年初一。

氣象署預報中心技正羅雅尹說明春節天氣預測。（蔡亞樺攝）

羅雅尹表示，初二到初三冷高壓仍在華中一帶，預計初四、初五北方高壓逐漸往東邊移，轉東風甚至東南風，各地回溫比較明顯。冷氣團初期伴隨華南雲雨區天氣移動到台灣上空，全台天氣轉為易下雨型態，明晚、小年夜到除夕是水氣最多時候，全台各地都會下雨，尤其小年夜雨最大，除夕雨勢比小年夜減少一點，因下雨時間長，天氣感受更為濕冷，

她說，到初一水氣減少，基隆北海岸、中部山區有局部大雨，因下雨時間長，天氣感受更為濕冷，西半部以北的平地雨勢逐漸緩和，轉為多雲天氣，迎風面基隆北海岸、西半部各地山區都有局部降雨，預計初二水氣大幅減少，只剩下迎鋒面花東偶爾零星降雨，其他地區跟外島為多雲到晴。

溫度方面，羅雅尹指出，今天北台灣跟東部稍微轉涼，中部、南部高溫20度，但明天冷氣團南下，冷氣團影響顯著時間從小年夜、除夕到初一，北部整天氣溫相當低，中部、東部白天高溫都不到20度，感受偏冷，只有南部白天20度，但夜晚清晨偏低。

她表示，這冷氣團強度接近強烈大陸冷氣團強度，小年夜到初一中部以北、東北部最低10度，南部花東低溫13、14度。初二、初三水氣轉乾，留意輻射冷卻，夜晚清晨氣溫偏低，中南部日夜溫差加大，初四、初五冷氣團減弱，才會恢復到舒適溫暖天氣。離島在春節都是偏寒冷，馬祖在初三前10度、金門10度、澎湖15度。

至於高山是否有降雪機會，羅雅尹表示，明晚到小年夜、除夕，全台各地下雨，水氣多、溫度也在下降，預估中部以北3000至3500公尺以上高山，在溫度與水氣配合，可能下霰或霧淞，也不排除有下雪機率，山區路面濕滑積冰或下霰影響路況，前往山區活動民眾做好相關措施，注意安全。