陳沂遭陌生男當街「鐵拳」！ 嫌辯：以為她是「網婆」

網紅陳沂昨（5日）遭一名男子當街毆打受傷，她稍早表示下午將在立法委員陳菁徽、徐巧芯等人陪同下，在立法院召開記者會，消息曝光後，許多死對頭紛紛發聲，曾經有過不少過節的的吳宗憲也做出回應。

陳沂昨晚行經北市長安東路二段時，遭一名酒醉男子痛毆，男子遭逮後聲稱把陳沂誤認成「網婆」，才會情緒失控動手，如今監視器畫面曝光，只見該男子不僅出手攻擊，還用腳大力踹向陳沂，導致她重心不穩跌坐在路上，不過男子並未善罷甘休，還一路追打陳沂，直到路人們制止才沒有動粗，陳沂事後赴醫院驗傷，由於耳朵和面部皆有擦挫傷，便對該男提出傷害告訴，警方依傷害罪將其移送偵辦，訊後以5萬元交保。

吳宗憲針對陳沂遭毆做出回應。（圖／中時資料照）

對於陳沂當街遭毆，與她有過節的吳宗憲坦言有看到報導，認為應該是誤傷：「標新立異者，難免被危言聳聽的報導所淹沒」，與她屢次在臉書交戰且有官司的鄭家純則回應：「譴責暴力。請她好好休息，早日康復」。

馮語婷得知陳沂遭痛毆後，直呼大快人心。（圖／馮語婷臉書）

至於曾數次隔空交戰的「女戰神」馮語婷，她發文表示過往遭陳沂言語霸凌跟造謠抹黑，得知此事時，不僅沒有絲毫同情心，反倒是大快人心，還不諱言表示﹕「看到新聞當下不是微笑，是大笑」，律師李怡貞則表示反制陳沂的言語暴力，就是直接嘴回去，畢竟有些人不值得弄髒自己的手，接著強調﹕「還是要譴責暴力，很多事情需要用拳頭的話，代表的是自己無能到只剩下拳頭」。

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