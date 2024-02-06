藝人瑞莎近年致力為台灣發展韻律體操，不僅成立瑞星韻律體操協會親自教學還帶選手們參與各種國際賽事，讓世界看到台灣！2023年瑞莎帶小選手們征戰德國、泰國 、韓國、土耳其、菲律賓、匈牙利、愛沙尼亞等國，共拿下59金、17銀、16銅的好成績，比2022年奪牌率成長快1倍，看到這些小朋友披上國旗站上頒獎台的那一刻，瑞莎說：「所有的辛苦都值得了。」

不僅要走出去，瑞莎更希望讓更多人親自體驗台灣的美好，她6日公布2024瑞星盃國際邀請賽將在7月5日到7月7日一連舉辦3天。瑞莎說：「去年我們自己邀請了9個國家、221個選手來台灣參賽，今年我們還沒開始邀請就有很多國外的體操隊自己聯絡我們表達參加意願，十分讓人振奮，可以讓台灣韻律體操的孩子們有更機會多跟國際接觸以及讓外國隊伍想要再來到台灣。」

只是辦一場國際賽事不是這麼容易，瑞莎透露去年自籌約300萬經費舉辦比賽 ，一路走來十分感謝有許多企業團體大力支持，「瑞星的贊助商們都超級可愛，像是國際電商品牌IFCHIC從去年開始贊助我們，根本沒要求什麼回饋，完全是認同我們的理念而力挺。」IFCHIC執行長Peggy說：「成功並不僅僅體現在冠軍的光環中，每一位努力、堅持的選手都是成功的一部分，IFCHIC認為個人成就和追求卓越同樣重要，所以我們贊助瑞星就如同我們對自我的追求一 樣。」

瑞莎帶領的體操小將出國征戰前獲得國際電商品牌的禮物贊助。（瑞星韻律體操協會提供）

瑞莎帶領的體操小將出國征戰前獲得國際電商品牌的禮物贊助，大家開心不已。（瑞星韻律體操協會提供）

瑞星的韻律小將們2月將前往愛沙尼亞參加Miss Valentine大賽，這是接近世界盃級的國際邀請賽，去年瑞星小選手成功帶回一面銀牌與銅牌，為了給孩子們助陣，IFCHIC執行長Peggy特地準備小禮物替她們加油助陣，瑞莎在一旁看了開玩笑說：「禮物也太棒了，連我都想要。瑞星有這麼多人的後援，希望今年能帶回更多更亮眼的成績，也希望有更多的企業團體能共襄盛舉贊助，一起助力台灣的韻律體操。」