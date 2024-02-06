桃園市長張善政率一級主管宣布8大不打烊措施，高喊「龍喜為著你」。(蔡依珍攝)

農曆春節將至，桃園市長張善政6日市政會議指出，過年期間家家戶戶慶團圓，市府對市民服務不會中斷，宣布8大貼心服務不打烊，市民最關心的垃圾清運僅休初一到初三，計程車5至14日單趟加收50元、機場加100元，年節期間路邊停車格、無柵門公有路外停車場不收費，各大文化和運動場館也多不停歇，市府攜手在地青年插畫家設計圖卡，一目了然，「龍喜為著你」陪伴市民安心過好年。

在「環境清潔服務不打烊」方面，各區（復興區除外）2月8日（小年夜）垃圾正常清運；2月9日（除夕）上午9時起清運一趟，夜間停收；2月10日至12日（初一至初三）暫停清運，2月13日至14日（初四至初五）上午9時起清運一趟，夜間停收；復興區2月8日（小年夜）依週四路線於上午8時清運，2月9日（除夕）、2月12日（初三）上午8時起清運一趟，夜間停收，詳細清運時間請下載桃園垃圾車APP掌握即時資訊。

在「藝文充電服務不打烊」部分，大部分文化場館年節期間皆熱烈開放，大溪木藝生態博物館各館舍2月8日、2月11至14日開館，龜山眷村故事館、憲光二村、馬祖新村、太武新村、中原文創園區、橫山書法藝術館等2月8日、2月12至14日開館；孔廟、桃園忠烈祠暨神社文化園區2月8日部分開放、2月10至14日開館；本市客家文化館舍大多於2月8日、2月13至14日開館，提醒市民前往各場館前，可事先上官網查詢確認開館時間。

在「觀光走春服務不打烊」方面，台灣好行大溪快線、小烏來線、石門水庫線與東眼山線2月9日至10日（除夕至初一）停駛，其餘年節期間依假日班表行駛；本市風景區管理處所轄景點，除2月9日（除夕）休園、羅浮溫泉2月8日至2月10日（小年夜至初二）休息外，其餘年節期間正常服務。

在「運動場館服務不打烊」方面，市立田徑場春節期間照常開放，各國民運動中心、市立蘆竹羽球館、楊梅跆拳道暨運動場館、市立游泳池2月9日至10日（除夕至初一）休館，2月11日至14日（初二至初五）調整營業時間至下午4時，2月15日（初六）起正常營業；桃園市立中壢網球場、中路運動公園網球場2月12日起正常營業。

在「交通運輸服務不打烊」方面，桃園機場捷運依時刻表營運；計程車2月5日至14日（初五）單趟加收50元，機場排班計程車單趟加收100元；年節期間路邊停車格、無柵門公有路外停車場不收費，交通號誌維修、路燈故障、路平通報、微笑單車提供24小時客服專線；年節期間桃園、中壢、八德拖吊保管場每日9時至17時提供領車。

在「魚銷動保服務不打烊」方面，竹圍漁港及永安漁港漁貨直銷中心春節期間開放採買，歡迎前往採購春節食材。野生動物收養及動物急難救助，可撥打1999市民專線，捕蜂捉蛇服務可撥打1999或119緊急救護專線。此外，動物保護教育園區提供指定動物認養、領回寵物、捐贈物資及動物屍體火化服務不打烊；休閒農場年節期間多有開放，詳細時間可至農場官網或臉書粉專查詢。

在「醫療食安服務不打烊」方面，年節期間急救責任醫院急診24小時；門診以各醫院實際運作為主；本市多家醫院2月10日至2月12日（初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診。有長照服務諮詢需求者，可撥打專線03-332-1328，服務時間為上午8時30分至下午5時30分。此外，食品中毒、不法食品檢舉、毒品防制諮詢、心理衛生關懷等提供24小時服務。

在「社福關懷服務不打烊」方面，年節期間設置春節關懷不打烊服務中心，受理案件通報、福利諮詢、關懷救助金及緊急安置等服務；同時，市內多間寺廟、宗教場所年節期間備有熱食，六處區公所及派出所放置物資，供有需求民眾領取；2月9日至14日（除夕至初五）每日皆提供獨居老人及身心障礙朋友替代餐食服務，遊民外展服務中心提供泡麵、八寶粥等即食品；另桃園市各親子館2月8日（小年夜）及2月14日（初五）正常開館。

桃園今年的春節不打烊措施圖卡主視覺，特別攜手桃園設計庫的在地青年插畫家「瑪利瑪利」合作，以「龍喜為著你」為主題，搭配龍年意象的圖樣設計與各式好運元素，將桃園春節期間8大類別不打烊服務措施，繪製成獨特的設計視覺圖表。紫色的龍象徵了豐盛，綠色的龍代表了生命力，呈現活潑、喜氣洋洋的年節氛圍，讓市民一目了然。更多桃園113年春節服務不打烊資訊，可至「桃園事」臉書粉絲專頁、桃園市政府官網查詢，亦可撥打1999市民諮詢服務熱線洽詢。