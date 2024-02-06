「硬印」組裝全自動無限Z軸3D列印機，以工廠流水線生產的方式讓民眾看到黃金小鴨和金龍公仔的製造過程。（柯宗緯翻攝）

高雄駁二Pinway農曆春節2月10至2月14日（初一至初五）旗下進駐團隊特別推出多種期間限定超值活動。其中，「硬印HardPrint」搶搭黃色小鴨熱潮，獨家推出超吸睛的3D列印絢彩黃金小鴨與龍年限定珍藏Q版龍公仔，祝福民眾新的一年祥瑞好運一條龍，迎接好財運。

青年局局長張以理指出，「硬印HardPrint」今年與駁二藝術特區文化公仔「工人漁婦」原創作者陳廷晉老師聯名合作，應景推出一款超可愛的三頭身Q版東方龍（大隻尺寸約15公分，手工預購價680元、小隻尺寸約8公分，限定價200元），龍身結合3D列印獨特雙色絢彩材質，特別準備未加工的黃銅絲讓民眾可親手捏製金龍的鬍鬚，象徵捏住新年好運。

駁二Pinway「森聚場」鹿角蕨上版課程深獲年輕人好評。（業者提供）

「8C咖啡」大年初一至初五(2月10日至2月14日)春節期間推出極致味蕾之旅-咖啡春節禮盒組，豆塔、濃郁巧克力與香醇咖啡酒，帶你品嚐年節美好滋味。（柯宗緯翻攝）

「硬印HardPrint」也搭上黃色小鴨風潮，2月11日至2月14日推出3D列印雙色黃金小鴨（尺寸約8公分，超值優惠價50元），運用市面少見的無限Z軸3D列印機以工廠流水線生產的方式，不只展示3D打印的小鴨完成品，還一次完整呈現萌Q小鴨的誕生過程，1隻隻黃金小鴨在輸送帶上緩緩「漫游」前進，十足可愛又療癒。

另外，新春應景招財又納福的植栽最適合妝點居家環境，專營鹿角蕨與園藝療癒植栽的專門店「森聚場」於2月10日至2月14推出「鹿過龍年」超值優惠活動，深綠龍鹿角蕨上版課程活動價每人999元、深綠龍鹿角蕨門牌客製享88折，生肖屬龍一次消費滿萬元，再贈送深綠龍鹿角蕨一板。

青年局也熱情推薦「8C咖啡」的咖啡春節禮盒組，濃郁巧克力、豆塔甜點搭配香醇咖啡酒，讓味蕾享受一場美好滋味的午茶時光。