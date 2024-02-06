據大陸證監會網站消息，證監會新聞發言人6日就中央匯金公司增持公告「答記者問」時表示，證監會將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度，為A股市場引入更多增量資金。

記者問：今日中央匯金公司發佈公告，將持續加大增持ETF規模和力度，證監會怎麼看？

發言人稱，證監會關注到了中央匯金公司的公告。當前，A股市場估值水平處於歷史低位，中長期投資價值凸現，得到了包括中央匯金公司在內的投資機構的充分認可。證監會堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力度，將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道。

同時，證監會將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度，為A股市場引入更多增量資金，全力維護市場穩定運行。