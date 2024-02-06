陳沂遭陌生男當街「鐵拳」！ 嫌辯：以為她是「網婆」

網紅陳沂5日傍晚遭一名黃姓男子揮拳痛毆，該男子辯稱自己酒後失控，誤認陳沂是讓自己受傷過的網路女友才施暴，警方將黃男依傷害罪送辦，最後黃男以5萬元交保。陳沂稍早也在社群平台上發聲表示：「我不好，很害怕。我不是第一個，更不會是最後一個被暴力對待的受害者。」但事有蹊蹺，有消息指出犯人在毆打前有說出她名字並請求合照。

陳沂昨晚間行經北市長安東路二段時，突遭一名酒醉男子當街痛毆遭警方逮捕，該名男子辯稱把陳沂誤認成先前認識的「網婆」，才會一時情緒失控動手，而陳沂稍早表示完全不相信對方認錯人，她也預計下午2點半在立法委員陳菁徽、徐巧芯、台北市議員鍾沛君陪同下在立法院召開記者會。據《鏡週刊》報導，陳沂被毆打時有2位路人見義勇為阻止了暴行，她趕緊至隔壁的消防局報警，奇怪的是黃男雖聲稱自己認錯人，但疑似在毆打前說出她名字求合照，可能早就知道是陳沂，有預謀犯案的可能性。

面對外界的關心，陳沂也在社群平台上發文表示：「謝謝大家關心，我不好，很害怕。我不是第一個，更不會是最後一個被暴力對待的受害者。下午2:30會在立法院召開記者會說明，譴責暴力。謝謝各位。」

陳沂時常在臉書上發表時事評論，時常隔空開嗆看不慣的人事物，因此有可能樹敵過多，曾與她有過節的綜藝天王吳宗憲坦言有看到報導，認為應該是誤傷：「標新立異者，難免被危言聳聽的報導所淹沒。」與她屢次在臉書交戰且有官司的鄭家純則回應：「譴責暴力。請她好好休息，早日康復。」

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