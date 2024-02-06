陳沂遭陌生男當街「鐵拳」！ 嫌辯：以為她是「網婆」

網紅陳沂昨（5日）傍晚在台北街頭遭人揮拳痛毆，而行凶的黃男辯稱，自己酒後失控，誤認陳沂是讓自己受傷過的網路女友才施暴。對此，律師李怡貞強調，嚴正譴責暴力，很多事情需要用拳頭的話，代表自己無能到只剩下拳頭，不過也希望陳沂知道，話真的不能無下限的亂講。

「再次嚴正譴責暴力」李怡貞在臉書發文指出，從去年中到現在，自己反制陳沂言語暴力的方式，就是單單純純正正直直嘴回去而已，「因為有些人不值得自己髒了自己的手。就像當事人們跟我說很想去打小三一樣，我每次都跟她們講真的不要髒了自己」。

李怡貞表示，「至於這個新聞到底是真是假？其實我也還是帶著懷疑，短時間連續兩位滋事型網紅在路上被打，聽說一個還愛慕的另一位，時間有巧妙，而且淘寶沂一路以來為了流量不擇手段是我們大家有目共睹的」。

李怡貞指出，假設這個新聞是真的，「其實我很相信動手的人是認錯人了，因為據我所知，淘寶沂濾鏡拿掉以後，在路上很難被辨認與網路上人設形象的同一性。濾鏡往右邊狂拉，現實生活一定辨認不出來的。很多小三我在法庭上看到本人都嚇到怎麼跟證據的照片不一樣。嚇壞了」。

李怡貞直言，「未看先猜，可能不出一天又要開始賣她的各種業配了，已經年底還不得閒，帶傷上工，非常辛苦辛勤的網紅，根本跟她財富自由的人設不一樣」。

最後，李怡貞強調，還是要譴責暴力，很多事情需要用拳頭的話，代表自己無能到只剩下拳頭，「只是，希望這次她能知道，話真的不能無下限的亂講，而且也不要輕易的去煽動粉絲抹黑霸凌胡亂檢舉他人，最後總是會讓老天爺用另外一種形式回到自己的身上」。