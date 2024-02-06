美國南加州正遭受破紀錄暴雨襲擊，包括洛杉磯在內的8個縣宣布進入緊急狀態，超過百萬人無電可用，當局警告未來幾天仍有可能爆發山洪。與此同時，有當地居民拍到狂風暴雨下，大量白色泡沫在天空中飛舞的奇特景象。

綜合外媒報導，加州受到「鳳梨急流」（Pineapple Express）來襲，從周日（4日）開始降下大雨，風雨交加之外，在濱海城市聖克魯斯市（Santa Cruz）碼頭，更可見到沿岸街道被大片白色物體覆蓋，遠遠看過去宛如白雪一般，在狂風吹襲下成堆飛舞，迫使民眾趕緊找地方躲避。事實上這是從海上飄來的海洋泡沫（sea foam），當海風強勁時，海流劇烈攪拌海水中的有機物而成。

美國南加州遭受破紀錄暴雨襲擊，濱海的聖克魯斯市（Santa Cruz）碼頭飄來大量海洋泡沫（sea foam）。

國家氣象局針對南加州發布洪水公告，影響近3800萬人；洛杉磯自4日至今，降下超過250毫米的驚人雨量，預計部分地區將迎來將近半年的降雨量。加州州長紐森（Gavin Newsom）也宣布，包括洛杉磯、橙縣在內等8個縣進入緊急狀態。

目前已知這波暴雨造成至少3人死亡，均是被倒塌的樹木砸中。此外，在時速112公里的強風吹襲下，大約110萬人的電力遭切斷。馬里布市（Malibu）部分地區因洪水而停課，聖芭芭拉（Santa Barbara）、聖荷西（San José）、洛杉磯等部分地區的居民被勒令撤離。

A massive Pineapple Express storm stalled over Southern California, drenching the Los Angeles area with torrential rain, bringing near-hurricane-force wind gusts and raising the threat of flash floods and landslides https://t.co/NEO7Ak1WXd pic.twitter.com/6QafODwCul — Reuters (@Reuters) February 6, 2024

此外，至少100個從舊金山國際機場起降的航班被迫取消、265個航班延誤。當局預估暴雨將在周三（7日）後趨緩，但由於大雨造成山體脆弱，警告民眾盡量避免前往山區。