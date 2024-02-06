華航一名本國籍機師前年10月至外站擔服勤務，機組員在當地餐廳用餐時，男機師語帶猥褻問女空服員「妳是不是10年沒有做愛了？」、隔天又對另一名空服員稱「你是應該長大一點，多吃點木瓜。」被指性騷擾，女空服員提起侵權行為損害賠償訴訟，士林地院審結，判決應賠償2名女空服員各3萬元，可上訴。

前年10月21日，機師與女空服員首次搭配至荷蘭，下午2時許在當地餐廳用餐，詢問女空服員結婚多久、有幾名子女，語帶猥瑣笑意稱，「那妳是不是十年沒有做愛了？」、「我告訴你啦，這種事情妳應該自己主動製造情趣！」當女空服員沉默，機師竟稱：「被我說中了就變臉囉？我以為妳很開得起玩笑，原來妳不行喔？」、「我以為妳臉皮很厚，怎麼就開不起玩笑了？」話語直至用餐完畢。

隔天下午6時，機組在當地市區行走，同事聊天稱：「「我還在長大，很愛睡覺」，機師在旁聽聞後竟對另一名空服員稱：「妳是該長大一點，多吃點木瓜」等語，女空服員欲出示手機中之防治性騷擾文宣截圖，機師竟回稱：「掏什麼，陳年木瓜喔？」

機師辯稱確實對女空服員調侃稱：「妳跟先生半年有沒有1次」，空服員反稱：「你10年有沒有1次？」，機師又再回應稱：「那妳10年有沒有1次？」等語，但被告並無直接對原告說「做愛」一詞，且當時之氛圍係雙方嘻笑輕鬆閒聊，雙方所言內容或許逾越了某程度的界線，他只是逞一時口舌之快，主觀上絕無涉及歧視、侮辱的想法，

判決指出，機師自承其確實有對女空服員稱「妳跟先生半年有沒有1次」，所言內容逾越某程度的界線，並有就此在回程飛機上於同事陪同下向女空服員道歉，機師以女性乳房性徵之外型或發育為言談指涉之對象，而揶揄、暗示女空服員乳房為「陳年木瓜」、多吃木瓜方能促進其乳房發育等。

機師在雙方並不熟識的情況下，任意對女空服員2人說出性有關的言語，顯然已逾越人與人間對於性或與性別有關事項所應有之相互尊重與界限，在社會通念上足以使他人感到敵意、不舒服或受冒犯。

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