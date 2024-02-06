高雄燈會今年主題為「冬日遊樂園」，主角為黃色小鴨，不少民眾納悶「為何龍年沒龍？」其實，高市府自2月8日起在鳳山、旗山、岡山打造三山燈節，其中又以岡山阿公店橋上的「岡喜龍」最為吸睛，引發網路熱議。市長陳其邁也特地在臉書推薦岡喜龍、玉蕉龍「龍重登場」，歡迎遊客捕捉。

黃色小鴨引發全民追鴨潮，高雄燈會除主場愛河灣外，還有傳統的三山燈會，2月8日起在鳳山曹公圳、旗山老街及岡山阿公店登場。

高市府民政局指出，鳳山建城235年，2024年鳳山迎來首度舉辦大型燈節，燈區分布於大東公園、曹公圳沿岸等6大區域，運用燈光還原老城風貌復刻「鳳山新城」，一邊享受美食、欣賞古城之美，感受鳳山光之季。

「2024龍來旗山Fun新春」街景燈藝秀，在人聲鼎沸的老街漫步，感受燈光的沐浴；旗山武德殿的「與龍共武區」，由高度6米設計童趣的玉蕉龍趴在屋瓦上，露出呆萌模樣，讓人噴發少女心。

民政局補充說，旗山體育場「旗Chill光影區」，運用帳篷、營火、三角旗及地景燈飾，打造山城野營氛圍，燃起Outdoor魂；新年走春還可到天后宮及鯤洲宮的「旗福祈福區」，虔心祝禱，讓媽祖及王爺保佑您好運龍總來。

今年岡山燈藝節會場充滿各種龍年意象的作品，其中岡山阿公店橋上近日2隻恐龍出沒可愛爆棚，分別是岡喜龍與大眼龍氣球燈，Q萌外型吸引不少民眾驚奇目光駐足打卡，為燈藝節揭開序幕。

「哇！恐龍爬到橋上了？」陳其邁特別在臉書分享，除有最萌「岡喜龍」在阿公店橋旁出沒。（柯宗緯翻攝）

「哇！恐龍爬到橋上了？」陳其邁特別在臉書分享，除有最萌「岡喜龍」在阿公店橋旁出沒，岡山獨有的特色螺絲、羊、竹編工藝等，也將融入燈會，提醒民眾「經過阿公店橋請專心，不要因為他們太可愛而突然停車合影，留意來車喔！」

陳其邁也推薦指出，全國最受歡迎的旗山老街，期間限定「與龍共武」來啦。（柯宗緯翻攝）

另外，陳其邁也推薦指出，全國最受歡迎的旗山老街，期間限定「與龍共武」來啦！除了超可愛的小恐龍，老街上還有社區手工編織花燈、懷舊紅燈籠；永安街水圳更有斗笠燈、手作染布燈，「年味滿滿！過年你一定要來旗山」。