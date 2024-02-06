一名網友分享，他快40歲了，卻突然被裁員，每個月的家庭開銷都由他負擔，因此急著找到月薪6萬的工作，引起網友討論，不少人表示，肯做的話，絕對找得到，營造業、貨運司機等，雖是體力活，但薪水都不錯；如果沒體力，也沒特殊專長，不妨考慮殯葬業，很缺人、薪水也不錯。

一名網友昨天在臉書社團《匿名3公社》上分享，他今年快要40歲，2個孩子都已經成年，但都靠他養、沒有出去工作，因此每個月家庭總開銷高達6萬元，最近突然被公司裁員，急著找一份薪水至少6萬的工作，不知道大家有沒有什麼建議。

原PO表示，他本來在營造業工作，月薪6萬，但隨著年紀增長，體力越來越不行，被裁員以後，試著找其他營造業的工作，但薪水都不高，無法負擔家庭支出，所以想著可以轉換跑道看看。

貼文引起網友討論，「我40歲也做工地，一開始體力不行，但為了錢就行」、「貨運物流司機，努力一點可以5〜6萬，就是上下貨比較累」、「開聯結車、砂石車吧！不然自己擺小吃攤賺錢養家」、「保全都不休假有到5萬8」、「可以學水電，賺很多」。另有網友建議，原PO應先減少非必要開支，例如叫2個已經成年的孩子出去打工養活自己。

也有過來人表示，中年失業又沒有特殊技能，真的很難找工作，如果沒有特殊專長，也沒有體力，可以考慮一下殯葬業。