影》驚險瞬間曝，小貨車停等突遭轎車、砂石車雙向夾擊。

苗栗縣32歲賴姓男子5日中午12點多，開車行經縣道128線公館路段，疑似未注意車前狀況，追撞前方停等左轉的貨車，貨車則因撞擊力道向前移動，慘遭對象砂石車撞擊，導致66歲涂姓小貨車駕駛一度受困，車禍撞擊驚險畫面也在今天曝光，所幸3名駕駛送醫後都已無大礙。
根據苗栗警分局了解，賴男事發當時，開車沿128縣道內側車道由西往東直行，行經苗25線路口處時，疑未注意車前狀況，追撞同向前方於路口待左轉涂姓小貨車駕駛的車輛。
撞擊力道導致小貨車向前移動數公尺，對向車道60歲羅姓砂石車駕駛反應不及，直接狠撞小貨車，導致小貨車扭曲變形，涂姓小貨車駕駛也一度受困車中，所幸3名駕駛送醫救治已無大礙。
車禍驚險畫面今天曝光，讓人膽戰心驚，而經警方酒精檢測，3人都未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。苗栗警察分局呼籲用路人駕駛車輛應隨時注意車前狀況，行經路口更應減速慢行，遵守交通規則，以確保交通安全。
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