針對台糖瘦肉精疑雲，衛福部次長王必勝提出5大疑點，其中質疑中市府驗了22次數值落差大，顯示不穩定性，可能是實驗室事件。台中市衛生局長曾梓展今天受訪表示，食安處反覆確認後，捨棄不穩定的峰值，且檢驗22次其中21次都驗出西布特羅，有多少證據說多少話，他認為數據是可以信任的。

針對衛福部次長王必勝提到，中市府檢驗數值差異大，驗了22次為何只公布6次？曾梓展回應，食安處同仁反覆測試，有些地方「數值怪怪的」，因此捨棄不是很穩定的峰值，留下西布特羅穩定出現峰值的數字，科學驗證就是這樣，若每次都在同點出現的話，檢驗可能有點問題。

曾梓展也強調，食安處第一次用質譜儀驗出西布特羅後，不放心又改用高解析度質譜儀驗出0.015ppm西布特羅，後續又再反覆確認，驗了22次有21次都出現西布特羅，且檢驗21項瘦肉精，就只有西布特羅出現峰值。

至於是否可能是實驗室事件？曾梓展表示，科學是有多少證據說多少話，食安處去年拿到國家生技醫療品質獎，檢驗完全照中央規範流程及TAF認證進行，對食安處的檢驗很有信心，檢驗出來就是有，數據是可以信任的。

曾梓展表示，上報中央後，確實有提醒按照過去的邏輯跟經驗，台糖公司不可能發生這樣的情況，所以要市府更慎重，但經過內部評估，已經反覆化驗，結果就是有，若不及時公布的話，恐有更多民眾吃下對身體有害的物質，至於哪個環節出問題，就需要由中央、外部單位做稽查查證。

中市府今天早上9點開始複驗，曾梓展表示，中央派了3位長官、2位專家及1位台糖代表，市府則有2位技術人員、食安處長、副處長及1位專家參與複驗，共有11人全程觀看，也會全程錄影，快的話結果明天就會出來；至於中央複驗部分，市府提出希望派人前往，但中央婉拒。